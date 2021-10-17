دمشق - هدى العبود



توجهت «الأنباء» صباح اليوم إلى مستشفى الشامي وسط العاصمة دمشق للاطمئنان على صحة شيخ المخرجين السوريين هشام شربتجي وذلك بعد تعرضه لنزيف دماغي.



«الأنباء» التقت الطبيبة المراقبة لوضعه الصحي بالعناية المركزة، فقالت «تعرض المخرج هشام شربتجي لنزيف دماغي مما تسبب بأذية دماغية أدت إلى تلف بعض الخلايا العصبية ولا نعرف عدد الخلايا التي تضررت بالضبط وليس هناك قاعدة طبية تثبت التحسن مستقبلا أو التراجع وللحظة لا يوجد أي تحسن.



وردا على سؤال لـ«الأنباء» يتعلق بتأثير الإصابة الدماغية على بقية أنحاء جسده قالت «الإصابة في الطرف اليساري من الجسم مما أدى إلى ضعف بالمنطقة».



وعندما طلبنا بان نقوم بالتقاط صورة للمخرج الكبير الذي شغل السوريين ومحبيه في الوطن العربي لم يسمح لنا إطلاقا.



«الأنباء» تتمنى للقامة الفنية الإخراجية ولشيخ الكار هشام شربتجي التعافي والعودة للساحة الفنية ليتابع إبداعه الفنية.



يذكر ان المخرجة رشا شربتجي ابنة المخرج هشام شربتجي كانت قد نشرت أمس عبر صفحتها الرسمية نداء قالت فيه «والدي حبيبي سندي وشيخ كار المخرجين يحتاج لدعواتكم، وضعه الصحي دقيق وحرج، نتمنى من الله ان يتجاوز هذه المحنة الصعبة بخير وسلام على أمل ان يعود لمحبيه قريبا بصحة وعافية».