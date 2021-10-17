دمشق - هدى العبود



يستعد الروائي ممدوح حمادة للعودة إلى الساحة الفنية العربية من خلال مسلسل كوميدي بعنوان «بستان الشرق». ويتألف المسلسل من أربعة مواسم، وهو عمل عربي مشترك.



وقد قررت شركة الإنتاج ان يتم التصوير بدولة قطر. والمسلسل عبارة عن سيت كوم تدور أحداثه في قصر كبير خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي.



وتصدى للإخراج محمد خير العمري. والعمل من بطولة نخبة من الفنانين السوريين من أبرزهم الفنانون محمد حداقي، مازن الناطور، حسن عويتي، عبدالحكيم قطيفان، شادي الصفدي اندريه سكاف، سوسن أبو عفار عباس شاهين وآخرون.



يذكر ان ممدوح حمادة روائي وصحافي ورسام كاريكاتير سوري مواليد عام 1959 أتم دراسته الجامعية في الاتحاد السوفييتي بكلية الصحافة في جامعة بيلاروسيا الحكومية في العاصمة مينسك حيث تخرج فيها عام 1994 بدرجة دكتوراه.

وعمل مدرسا في إحدى جامعاتها لأكثر من عشر سنوات وبعد ذلك درس الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون الحكومية البيلاروسية وتخرج فيها عام 2009، ومن باكورة اعماله إخراج فيلمين أولهما هو (ضمانات للمستقبل) وهو فيلم روائي قصير مدته 30 دقيقة، وكان مشروع تخرجه ومن تأليفه وإخراجه، وأخرج فيلما آخر مستمدا موضوعه من الحرب السورية بعنوان «مازلت على قيد الحياة» مدته 7 دقائق، وأيضا من أبرز أعماله: الخربة، ومسلسل ضيعة ضايعة بجزءيه، وقد لاقت أعماله مشاهدة جماهيرية عربية وعالمية كبيرة.