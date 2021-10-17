أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة جازان بطائرة مسيرة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورقين مفخخين.‏



‏وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.



كما أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت لحادث التفجير الذي استهدف مسجدا في ولاية قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية وأدى الى وقوع ‏عشرات القتلى والجرحى.



‏وأكدت الوزارة على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.



واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.