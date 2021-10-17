وصف نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي جناح الكويت في معرض (اكسبو 2020 دبي)، بأنه "منارة ثقافية وحضارية".

وقال الشحومي في تصريح ل (كونا) عقب زيارته أمس للجناح الكويتي في المعرض "ان الجناح ابرز تاريخ دولة الكويت ونهضتها واقتصادها ومجتمعها وبيئتها وجهودها في مجال الإنسانية الى جانب برامجها التنموية التي تتضمنها رؤية (كويت جديدة 2035)".



وأبدى الشحومي اعجابه بالتصميم الهندسي للجناح المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار "كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة" وما يحتويه من تقنيات حديثة منها الشاشة البانورامية الضخمة التي تستعرض محطات مهمة من تاريخ الكويت اضافة الى الصور والمجسمات والآثار التاريخية.

وأوضح ان مشاركة الكويت بأضخم جناح لها في تاريخ مشاركتها بالمعرض الدولي يجسد حرصها على المساهمة في إنجاح هذا الحدث، كما يعد نجاحا لدولة الامارات والعرب ومبعث فخر للجميع.



وأشار الشحومي الى ان معرض (اكسبو دبي 2020) الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا يعد منصة عالمية للتواصل والتعرف على انجازات الدول وثقافات شعوبها ورؤيتها المستقبلية التي تتطلع اليها بجانب نقل تجاربها الى دول العالم.

ولفت الى ان تنظيم هذا المعرض رغم التحديات التي يواجها العالم بسبب جائحة (كوفيد – 19) كأول حدث عالمي ضخم تشارك فيه 192 دولة هو امر يستحق الثناء وقصة نجاح جديدة للامارات ويؤكد قدرتها على إعادة جمع العالم للالتقاء بما يجسد فعليا شعار (اكسبو دبي 2020 ) :(تواصل العقول وصنع المستقبل).



وكان في استقبال الشحومي في المعرض قنصل عام الكويت في دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي ومدير الجناح الكويتي في (اكسبو دبي 2020) د. بدر العنزي.

ويستعرض (اكسبو 2020 دبي) الذي يحمل شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) عدة مواضيع حيوية منها المناخ والفضاء والتنمية والتسامح والمعرفة والسفر والاتصال والصحة والغذاء والزراعة والمياه والأهداف العالمية للعيش بشكل أفضل بحلول 2030.

ويهدف المعرض الذي يتضمن ثلاثة اجنحة رئيسية وهي (الفرص والتنقل والاستدامة)، الى حل ابرز تحديات العصر وفتح أبواب فرص التنمية والتطوير امام الأجيال القادمة وإعادة صياغة آلية انتقال البشر والسلع وايجاد حلول مستدامة للحفاظ على موارد الطاقة والماء.