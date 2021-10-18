أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت طرحت 3 مناقصات لإنشاء 3 محطات كهرباء فرعية في عدد من حقول الشركة، مشيرة الى ان المحطات بجهد مختلف ومتغيرة السرعات في مراكز التجميع رقم 25 و15، فيما تم طرح مناقصة أخرى لإنشاء نفس المحطة في مركز تجميع رقم 23 وجهاز مولد ديزل الطوارئ في نفس مركز التجميع.



وقالت المصادر إن «نفط الكويت» تعتزم كذلك الى انشاء محطة كهرباء فرعية في منطقتي العبدلية وظريف.



وتقوم محطات الكهرباء بتزويد الحقول بالطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل سواء المضخات الغاطسة او مراكز التجميع نفسها، ويشمل نطاق المشروع: بناء المحطات الفرعية الهوائية بقدرة 11 كيلو فولت للمحطات الفرعية (1) و(2) و(3)، وبناء البنية التحتية ذات الصلة: تركيب المحولات، تركيب أنظمة السلامة، تركيب المولدات، ومد خطوط النقل.



من جهة ثانية، قالت المصادر إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على طلب شركة نفط الكويت لإصدار الأمر التغييري الثاني لعقد تشغيل وصيانة منشأة صيانة ضغط وارة في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 2.8 مليون دينار لمدة 12 شهرا لحين الانتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة.



إلى ذلك، وافق جهاز المناقصات على طلب إلغاء عقد تقديم خدمات إصلاح وصيانة خطوط أنابيب النفط الخام في منطقة شمال الكويت، وذلك وفقا للمادة رقم 55 بند رقم 4 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



من جهة ثانية، تم استقبال العروض المالية بعد التفاوض مع الشركات المشاركة في ممارسة مرافق الإنتاج الجوراسي رقم 4 و5 في شمال الكويت، حيث استوفت 4 شركات الشروط الفنية والمالية المطلوبة من قبل شركة نفط الكويت بعد استبعاد احدى الشركات المحلية، وطلب الجهاز المركزي للمناقصات موافاته بالتوصية خلال 5 أيام عمل.