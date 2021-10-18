استعرض تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال، آخر مستجدات سوق الصكوك وأسواق رأس المال الإسلامية وأداء المؤشرات خلال الربع الثالث من عام 2021 بالإضافة الى اداء مؤشر بيتك كابيتال للصكوك خلال الفترة المذكورة، حيث حافظ مؤشر بيتك كابيتال للصكوك على مستويات اداء ايجابية منذ بداية العام وخلال الربع الثالث، وقد ارتفع مؤشر العائد الإجمالي للصكوك خلال الربع الثالث بمعدل 2.14% منذ بداية العام ليصل إلى 121.24 نقطة.



أسواق الصكوك العالمية



وأسفر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية الذي اختتم مؤخرا في 22 سبتمبر 2021، عن وضع الإطار الزمني لبدء الانكماش التدريجي لعملية ضخ السيولة في الأسواق، وصرح بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بأنه سيقلص برنامجه لشراء السندات الحكومية بدءا من نوفمبر، وأشار إلى احتمال رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2022. ونتيجة لذلك ساد انطباع سلبي في الأسواق، حيث اعتبر معظم المتعاملين أن تلك الإجراءات تعتبر متشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما جعل الأسواق تعيش حالة من التقلب وظلت تحت الضغوط منذ ذلك الوقت.



وفيما يتعلق بإصدارات الصكوك في الأسواق الاولية، وبعد التذبذب الذي شهدته الاسواق في الربع الثاني، اتسم الربع الثالث من العام الحالي بالطابع البطيء للإصدارات، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك خلال الربع الثالث 2.8 مليار دولار، بإجمالي إصدارات منذ بداية العام بقيمة 29.13 مليار دولار.



ومن أبرز واهم هذه الإصدارات والتي شهدها الربع الثالث، الإصدار التاريخي لبيتك تركيا والذي يعتبر الاصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم اصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال.



وقد أدارت بيتك كابيتال هذا الإصدار بأدوار متعددة من بينها المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة الى أحد مديري الاكتتاب الرئيسين للإصدار. وقوبل الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار، بطلب كبير من العديد من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات 12 ضعف المبلغ المصدر، وهو رقم قياسي لبيتك تركيا وواحد من أكبر عمليات الاكتتاب على الإطلاق لإصدارات الصكوك، هذا وتم تسعير الإصدار بعائد سنوي 6.125%.



وتشمل الإصدارات الأخرى إصدارا سياديا لحكومة امارة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار، وقد تم تسعير الصكوك بعائد 3.20% وتجاوز الاكتتاب بما يقارب 4 أضعاف قيمة الإصدار. وتلاه بنك دخان القطري بإصداره الأول لصكوك ضمن الشريحة الأولى لراس المال بقيمة 500 مليون دولار، وقوبلت هذه الصكوك بطلب قوي، وقد تجاوز الاكتتاب نحو 5 أضعاف مبلغ الإصدار. وشاركت بيتك كابيتال كمدير رئيسي مشارك ومدير الاكتتاب في هذه الإصدار.



وقام البنك الأهلي المتحد البحرين بإصدار صكوك الأولوية لمدة 5 سنوات بقيمة 600 مليون دولار أميركي بسعر 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل بعائد 2.615%. وبلغت ذروة الاكتتاب أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي، وكان لبيتك كابيتال أيضا دور رئيسي كمدير رئيسي مشارك ومدير الاكتتاب.