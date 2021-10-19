أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية د.ناصر الرشيدي حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزامها تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والضوابط البلدية، مشيرا إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقتي خيطان والفروانية أسفرت عن تحرير 8 مخالفات.



وأضاف الرشيدي انه تمت إزالة 60 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين يعمل على إعاقة الرؤية ويشوه المنظر العام.