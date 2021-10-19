الحملة تضمنت دورة يوغا وورشة لتنسيق الزهور مع فلاوورد بمشاركة سيدات متعافيات من المرض

50 % خصماً على فحص الماموغرام لجميع النساء فوق سن الأربعين بالتعاون مع مستشفى «طيبة»



في إطار مسؤولياتها الاجتماعية وتفاعلها مع مجتمعها وتلبية لاحتياجات العملاء من السيدات، تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي طيلة شهر أكتوبر، نظمت «شيري الغانم» مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة بهدف نشر الوعي والمعرفة حول ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في سبيل الشفاء التام منه.

وقد جاءت هذه الأنشطة من «شيري الغانم» للتوعية بسرطان الثدي تحت عنوان «ننهض معا» وبالشراكة مع جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، وذلك لإظهار دعم «شيري الغانم» للسيدات في مثل هذه المناسبات المهمة.



وحظيت الحملة بتغطية إعلامية مناسبة حتى تعم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كما أنها تضمنت مجموعة من الفعاليات المتنوعة والهادفة، استضافتها جمعية السدرة، بحضور رئيسة مجلس إدارتها الشيخة عزة جابر العلي الصباح، لاسيما أن مقر الجمعية يعد مكانا مناسبا لمثل هذه الأنشطة، وتوفيره بيئة هادئة ومريحة وآمنة للفعاليات التي أعدت خصوصا لمرضى السرطان.



دورة يوغا



بداية الأنشطة كانت مع جلسة «يوغا» لأهميتها الكبيرة ودخولها كعنصر أساسي في رحلة علاج مرضى السرطان، وقد قدمت الدورة المدربة المتخصصة هدى، بتاريخ 6 أكتوبر الجاري في مقر جمعية سدرة بمشاركة عدد كبير من السيدات.



ورشة ميدانية مع فلاوورد



وشهدت الحملة أيضا إقامة ورشة خاصة لتنسيق الزهور وذلك يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع متجر فلاوورد للزهور، تمت دعوة ما بين 10 و12 سيدات إلى جمعية السدرة للمشاركة فيها، بهدف التدريب على تنسيق باقات الزهور والورود الخاصة بهن.



وتتعاون «شيري الغانم» مع عدد من العلامات التجارية التالية المختصة في تقديم الأطعمة والمشروبات، ومن هذه العلامات: «زو بيكري» و«سوبر فوود» و«نجوى».



ومن ضمن الأنشطة التوعوية أيضا، قامت «شيري الغانم» بوضع لوحة إعلانية كبيرة على شاحنة تتجول في شوارع الكويت، تحمل رسالة حول التوعية بسرطان الثدي. في حين قدم مستشفى طيبة خصما بقيمة 50% على فحص «الماموغرام» لجميع النساء فوق سن الأربعين.