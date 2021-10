أعلنت شركة شارب عن إطلاق منتجاتها الصوتية والمرئية الرائدة الجديدة، ومنها تلفزيون AQUOS THE SCENES 8K الذي يوفر أبعاداً جديدة للاستمتاع بتجربة غامرة في غرفة المعيشة.



وتحتفل العلامة التجارية «أكوس» للسمعيات والبصريات التابعة لشركة شارب بمرور 20 عاما على تأسيسها خلال احتفال هذا العام، وقد ظهرت سلسلة AQUOS THE SCENES 8K باعتبارها الموديلات الخاصة بالذكرى السنوية.



«أكوس» هي الكلمة الأصلية التي تمت صياغتها لتمزج بين كلمتي «أكوا + الجودة»، وقد تم استخدامها منذ عام 2001 كرمز للتلفاز المنزلي القياسي الجديد للقرن الحادي والعشرين.



وفي عام 2000، أعلنت «شارب» عن إصدار تقنية عالية الدقة لتحويل جميع أجهزة التلفزيون المزودة بأنبوب الأشعة المهبطية (سي آر تي) في اليابان إلى أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة العرض البلوري السائل (إل سي دي) في غضون 5 سنوات، حيث كانت 4% فقط من أجهزة التلفزيون من نوعية «إل سي دي».

وبعد 20 عاما تم استبدال أجهزة التلفزيون في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي بتلفزيون «إل سي دي»، وخلال هذه الفترة طرحت شركة شارب العديد من أكبر أجهزة التلفزيون من هذا النوع في العالم، وحققت مبيعات متراكمة تصل إلى 50 مليون وحدة في عام 2020.



وقد حددت شركة شارب رؤيتها التجارية باعتبارها «تغيير العالم مع تقنية 8 كيه + الجيل الخامس»، بهدف الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي توقعات عملائها الكرام.



ويتمثل التحدي هذه المرة في أن تكون أسعار أجهزة التلفزيون المزود بتقنية 8 كيه في المتناول ومعقولة مقارنة بأسعار جهاز التلفزيون المزود بتقنية 4 كيه بريميوم، ويتعلق كل ذلك بأعلى جودة «8 كيه» ممكنة وريادة التغيير في ثورة الترفيه المنزلي لدى العملاء، إنها علامة فارقة أخرى وضعتها «شارب» للتلفاز المنزلي القياسي الجديد بعد جيل كوفيد-19 بحسب ما ذكرت سوتا سايتو - العضو المنتدب لشركة شارب - ميدل ايست م.م.ح.



وعندما طرحت «شارب» تلفزيون إل سي دي من علامتها التجارية أكوس للمرة الأولى في عام 2001، ازدادت رغبة الشركة في طرح تصميمها الأقل سمكا والأكثر تطورا، وهو ما حققته فعلا، حيث استطاعت تقديم نمط حياة جديد في غرفة المعيشة لدى العملاء.



وتعد شارب هذا العام بأن يحقق تلفاز AQUOS THE SCENES 8K المستوى التالي من التجربة الغامرة لغرفة المعيشة لدى العملاء بفضل صورها وصوتها المذهلين، فبعد أن فرضت تدابير التباعد الاجتماعي على الأشخاص تقليل فرص الخروج من المنزل أدى ذلك إلى تعزيز رغبتهم في الاستمتاع بمزيد من الوقت الجيد في المنزل مع أسرهم.

ويثري تلفزيون AQUOS THE SCENES 8K مشاهد الحياة المختلفة مع الأسرة داخل المنزل مثل مشهد السينما المنزلية، ومشهد الموسيقى الحية والمشاهد السينمائية لمشاركة الذكريات العائلية. ويمنح نظام «أندرويد تي في» طريقة أكثر ذكاء وسهولة لتحقيق استفادة أكبر من جهاز التلفاز الموجود في منزلك.



وفي هذا الصدد، قال يوشيهيرو هاشيموتو، المدير التنفيذي الأول ورئيس قسم الأعمال في آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا: إننا قادرون على الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لعلامتنا التجارية أكوس التي طورناها معا.



وأضاف أن تلفزيون AQUOS THE SCENES 8K يخلق تجربة مثيرة من الصور الرائعة والمؤثرات الصوتية التي تحول منازل عملائنا إلى مسرح، وعلى غرار العام الأول الذي أطلقت فيه «أكوس» منذ 20 عاما، فإنها تطرح قيمة جديدة للسوق مع شركائنا.



ويقدم AQUOS THE SCENES 8K تشكيلة كبيرة تشمل تلفزيون (من سلسلة DW1X، مقاس 60/70 بوصة).

وقد تم تصميم أجهزة التلفزيون وفقا لمفهوم التصميم نفسه: «نيو-جيو»، ويرى مصممو «شارب» أن البساطة تبدو شيئا مفقودا في الديكور، ويضيفون تصميما مدروسا للجميع، بالإضافة إلى الجمال البسيط.. ليس بسيطا فحسب، ولكنه أنيق بتصميم مدروس.





المميزات الترفيهية



يمنحك نظام آندرويد تي في طريقة أكثر ذكاء وسهولة لتحقيق استفادة أكبر من جهاز التلفاز الموجود في منزلك. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 400000 فيلم وعروض من خدمات البث المباشر.

اطلب من «جوجل» التحكم في تلفازك والحصول على توصيات بشأن ما تريد مشاهدته وخفت الأضواء والمزيد من الخيارات بصوتك.

كما يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى من الأجهزة الذكية إلى التلفزيون باستخدام تقنية Chromecast Built-in ™. كما أنه يساعد في إنجاز أعمالك عن طريق استنساخ جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل إلى تلفزيون غرفة المعيشة.

تقنية «اتش دي آر» + معالج Z2 REVELATION





تتيح هذه التقنية المعالجة التي تعد ملكية لشركة شارب (في انتظار الحصول على براءة الاختراع) تجربة صور واقعية وعميقة.

ويتنوع سطوع المحتويات في الوقت الحاضر، لكنه لا يعرض دائما التباين بشكل مريح للمشاهدين. وتعمل تقنية اتش دي آر المحسنة + على تحسين النغمات المتوسطة، حيث يمكن للأشخاص إدراك التباين بسهولة عن طريق تحسين كمية الضوء من خلال اكتشاف المناطق الأكثر قتامة وإشراقا وتحديد الإضاءة الخلفية حسب المناطق.

٭ ليست متاحة فقط لتلفزيون اتش دي آر، ولكنها متوافرة أيضا بتلفزيون اس دي آر.