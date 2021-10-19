اختتم بنك برقان برنامج فريق السهام التدريبي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، وهو جزء من برنامج «رؤية» الذي أطلقه البنك في إطار إستراتيجية تطوير مهارات وخبرات المهنيين المصرفيين الواعدين ودعما لدوره الفاعل في تمكين قادة المستقبل في القطاع المصرفي.



أطلق بنك برقان برنامج رؤية في فبراير 2020 دعما لمبادرة بنك الكويت المركزي التي تحث جميع مؤسسات القطاع المصرفي على المشاركة في إعداد الجيل القادم من القادة الكويتيين.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كبار المصرفيين المستقبليين الكويتيين في برقان من خلال دعم كفاءات البنك وتمكينهم من اكتساب أهم المهارات المصرفية والقيادية.

وقد تم تنظيم المشاركين في البرنامج في فرق «النسور» و«السهام» و«البراعم»، وتتبع كل مجموعة تدريبات خاصة مصممة لتطوير مهارات المشاركين ومعارفهم في مجالات تخصصهم المختلفة.



حقق برنامج تدريب فريق السهام، الذي استمر من يناير إلى أكتوبر 2021، تقدما كبيرا في إطار التعاون الاستراتيجي مع الجامعة الأمريكية في الكويت. وتتكون رحلة التعلم لأعضاء فريق السهام الـ 21 من 6 برامج تم تنظيمها في إطار يمزج التعلم عن بُعد بالتعلم الحضوري.

وقد ركز البرنامج على أهداف تعزيز كفاءات المشاركين بالمعرفة المصرفية والمهارات الفنية اللازمة.

كما شارك المتدربون في ورش عمل وعملوا على مشاريع جماعية بعد الانتهاء من الوحدات التدريبية المصممة لتمكينهم ومساعدتهم على تقديم أداء متميز والاستعداد لتولي مناصب تنفيذية عليا في المستقبل.



تعليقا على الاختتام الناجح لبرنامج السهام التدريبي، قالت رئيسة قسم التعلم وتطوير الكفاءات غادة القاضي: يواصل برنامج رؤية التقدم من خلال تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في صقل مهارات المواهب الكويتية في برقان، وتنمية قدراتهم ليصبحوا مصرفيين متميزين مواكبين لتطورات المجال بمهارات ومعارف شاملة تجعلهم مستعدين لتولي أدوار قيادية أعلى في البنك.

وقد وطد التعاون الديناميكي بين قسم التعلم وتطوير الكفاءات في برقان ومركز التعليم المستمر في الجامعة الأمريكية في الكويت التعاون الاستراتيجي بين الشركات الشقيقة في مجموعة كيبكو، وسنواصل العمل من أجل تحقيق أهداف دعم التعلم المستمر وإضافة أفضل قيمة ممكنة لمواهبنا ومستقبل أعمالنا.



وقال مدير الكفاءات بإدارة التعلم وتطوير الكفاءات بشار القطان: تعاوننا مع الجامعة الأمريكية في الكويت، الشركة الشقيقة في مجموعة شركة كويت القابضة (كيبكو) كان امتيازا في تصميم مبادرتنا الاستراتيجية لفريق السهام وتطويرها وتنفيذها ضمن برنامج رؤية.



وقد تم وضع هذا البرنامج لصقل مهارات قادة المستقبل في البنك من أجل مساعدتهم على التعامل بنجاح مع تحديات السوق العالمية الحالية والمستقبلية.

وقد أظهر المشاركون التزاما كبيرا تجاه البرنامج وأحرزوا تقدما مميزا. وسنواصل دعم رحلة التعلم والتقدم لكفاءاتنا من أجل تطوير إمكاناتهم بشكل أكبر حتى يكونوا مستعدين تماما لأدوار أعلى ومسؤوليات أكبر.



يواصل بنك برقان دعم رحلة النمو والتقدم لفريق السهام والمشاركين الآخرين في برنامج رؤية. ويعتمد البنك في ذلك على كفاءة الخبراء المتخصصين في قسم التعلم وتطوير الكفاءات بالإضافة إلى التعاون الفعال مع المنظمات التي تشارك التزام البنك بالعمل كقوة دافعة للتغيير والتنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص التعلم المستمر وبناء المعرفة وتعزيز قدرات الأجيال الشابة.