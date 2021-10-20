بيروت - بولين فاضل



أيام قليلة وتجتمع الفنانة إليسا بجمهورها في العراق لأول مرة في «سندباد لاند» ليلة 22 الجاري، حيث رفعت لافتة كامل العدد فور الإعلان عن الحفل قبل أسابيع.



من جهة أخرى ورغم السرية التامة التي تفرضها إليسا على ألبومها الغنائي الجديد، تسربت أخبار عن تجهيزها «دويتو» غنائيا جديدا سيجمعها بأحد المطربين السوريين، ويتردد اسم الفنان ناصيف زيتون بقوة في هذه المفاجأة التي تحضرها إليسا لجمهورها لتعود بها بعد فترة من الغياب، حيث توقفت عن طرح أغنيات جديدة لرغبتها في الحصول على فترة راحة قصيرة قضتها في باريس رفقة أصدقائها هناك.