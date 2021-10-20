دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة جيني اسبر لـ «الأنباء» أنها التقت الكاتب الأذربيجاني آيخان أوليف في وطنها الثاني أوكرانيا، وكانت سعيدة جدا بالمناسبة التي التقته فيها، إذ عبر لها الكاتب عن رغبته في أن تكون ملهمة القصة وأن تتصدر صورتها غلاف الرواية.



وأضافت: حاليا الكاتب آيخان في طور كتابة الرواية، وعندما التقينا عبر لي عن شعور وإحساس داخلي أنني شبيهة البطلة التي يكتب عنها (وإذا لم يكن لديك أي اعتراض فأنا أرغب في ان تكون صورتك هي الغلاف)، هذه الرواية بعد أن حدثني الكاتب عن مضمونها وهي تصاغ على الورق شعرت بأنها تمثل قصة تعيشها كل المجتمعات العربية والغربية بما تحتويه من مشاعر إنسانية وأحداث مهمة جدا، لأننا نفرح ونحزن ونظلم بأماكن كثيرة، وعلينا ككتاب وفنانين أن نتكاتف ونعمل جاهدين لنقدم الأفضل لاستمرار الحياة الصعبة التي نعيشها، وإلا فإننا سنتحول إلى رماد الماء كما سمى الكاتب آيخان أوليف الرواية التي تعتبر الثالثة للكاتب.



وختمت جيني حديثها لـ «الأنباء» قائلة: أنا سعيدة جدا لأن الاختيار وقع على جيني اسبر المحبة للحياة ولأنني سأكون غلافا لرواية مهمة خاصة ان الكاتب يتمتع بكتابة روايات مهمة تحمل إحساسا رائعا، والأهم أن الرواية ستترجم للغتين الإنجليزية والعربية قريبا، وقد نشهد الرواية مسلسلا عربية أو فيلما سينمائيا، أما آخر أعمالي فحاليا أجسد شخصية نوال من خلال أحداث مسلسل «بيوت من ورق» من تأليف آية طيبة ومن إخراج أسامة الحمد والتصوير في لبنان، كما انتهيت مؤخرا من تصوير عشارية «أنا والمديرة» من إخراج سامر حكمت والتصوير كان في العراق.