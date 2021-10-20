أطلق الفنان العراقي سيف نبيل كليب أغنيته الجديدة بعنوان «عالمية» على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وقد تميز الكليب ببساطته حيث حرص مخرج العمل دان حداد على إظهار سيف بصورة جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه سابقا.



وقد لاقت أغنية «عالمية» تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى لإطلاقها، فقد حصدت مليونا ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب فقط خلال يومين من إطلاقها. و«عالمية» من توقيع المخرج دان حداد، وكلمات محمد الواصف، وتوزيع عمر صباغ.



من جهة أخرى، يستعد سيف لإطلاق عدة مشاريع فنية جديدة إضافة الى إحيائه سلسلة حفلات ضخمة قريبا، حيث التقى مؤخرا في دبي مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات بمجموعة إم بي سي زياد حمزة في مكاتب «أم بي سي غروب»، وتم الاتفاق على التعاون بين الطرفين والتحضير معا لمهرجان موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يقدم سيف استعراضات خاصة وحفلات ضخمة هناك، وسيتجه في الأيام القليلة المقبلة إلى لبنان لبدء التدريبات والتحضيرات لعرضه الاستعراضي مع مجموعة من أهم المؤدين في الوطن العربي.



نشاط فني ملحوظ يقوم به سيف نبيل في الآونة الأخيرة، فبعد إحيائه حفل «ستار أون بورد» الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، عقد سيف مؤخرا سلسلة اجتماعات عمل مثمرة في دبي ستظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة.



وبالتوازي، يستعد سيف لسلسلة أعمال فنية جديدة، أهمها تصوير كليب لأغنيته الجديدة في أكتوبر الجاري التي ستبصر النور قريبا.