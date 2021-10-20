القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، أول من أمس، ترشحه للانتخابات المقبلة، التي تجرى في اجتماع الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، إلا انه لم يكشف عن أعضاء قائمته في الانتخابات، مؤكدا خلال المؤتمر الذي عقده بمقر النادي، ان مسألة القائمة متروكة، كالعادة، لحكماء النادي الأهلي، لإعدادها قبل إغلاق باب الترشح الخميس المقبل.



وحتى أمس لم يتقدم أحد على منصب الرئيس في الأهلي، مما يعطي مؤشرات الى احتمالية فوز الخطيب بالتزكية.



وخلال المؤتمر أكد أنه ركز خلال السنوات الماضية على تنفيذ البرنامج الانتخابي «من أجل تطوير الأهلي لكي يكون في مصاف الأندية العالمية الكبرى، والآن ننافس أكبر الأندية العالمية».



وشدد على أن ‏هدفنا الحفاظ على تاريخ الأهلي واستمرارية مبادئه عن طريق عائلة الأهلي، التي تضم كل الأعمار وتمثل قوة الأهلي.

الى ذلك تستعد فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي لجولة الإياب في دور الـ 32 لبطولتي دوري الابطال والكونفيدرالية، والتي تجرى في القاهرة والاسكندرية يومي الجمعة والسبت المقبلين، وكانت الفرق المصرية الأربعة قد حققت نتائج إيجابية في جولة الذهاب خارج الديار، ففاز الزمالك على توسكر الكيني 0/1، وتعادل الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر 1/1، وتعادل المصري سلبيا مع بطل اوغندا، وبنفس النتيجة تعادل بيراميدز مع عزام يونايتد بطل تنزانيا.