أعلن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم عن تعاون مشترك مع مصر لتنظيم واستضافة بطولة عالمية للغطس بمنطقة الأهرامات في الفترة المقبلة.



وقال المسلم في أول زيارة رسمية الى القاهرة عقب فوزه بانتخابات دولي السباحة انه بحث وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي التعاون المشترك وتنظيم بطولات عالمية على أرض مصر، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على فكرة اقامة بطولة للغطس من ارتفاع 27 مترا بمنطقة الأهرامات بمشاركة أبطال العالم في هذه اللعبة.



وقال المسلم ان الاتحاد الدولي للسباحة سيرسل عقود البطولة للحكومة المصرية لتوقيعها بشكل رسمي، متوقعا أن الموعد المقرر للبطولة سيكون في مارس 2022.