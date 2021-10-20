بيروت - ناجي شربل



حقق كل من التضامن صور وطرابلس أول فوز لهما في الدوري العام اللبناني الـ 62، بتغلبهما على سبورتنغ والصفاء على التوالي في ختام المرحلة الرابعة.



على ملعب صور البلدي، فاز التضامن صور على ضيفه سبورتنغ بيروت بطل أندية الدرجة الثانية الموسم الماضي 4-1 (الشوط الأول 1-0). سجل للتضامن علاء البابا (2) وكريم منصور وعدنان ملحم، ولسبورتنغ الذي عانى خسارته الثالثة علي بزي.

ورفع التضامن رصيده الى 5 نقاط من فوز وتعادلين، فيما تجمد رصيد سبورتنغ عند نقطة واحدة من تعادل وثلاث خسارات.

وبدا أن سبورتنغ لم يتمكن حتى الآن من تحقيق بداية جيدة في المسابقة، عدا تعادله سلبا مع الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي في المرحلة الثالثة.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، فاز طرابلس الرياضي على الصفاء 2 - 1 (الشوط الأول 1-0). وسجل لطرابلس أحمد مغربي وفؤاد عيد، ليرفع فريقهما رصيده الى 4 نقاط من فوز وتعادل.

فيما سجل للصفاء موسى الطويل ليستقر رصيد الفريق عند 4 نقاط من فوز وتعادل.