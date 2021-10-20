جاب عروسان هنديان شوارع غمرتها المياه بسبب الفيضانات في ولاية كيرلا جنوب الهند، داخل إناء طهي ضخم الاثنين للوصول إلى مكان زفافهما.



واستعار العروسان القدر من معبد محلي واستعانا برجلين لدفع القارب، وحققت صورهما انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت العروس لقناة «إيجانت» المحلية بعيد الزفاف: «لم نكن لنتخيل بتاتا ما حصل خلال الزفاف».

وتسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في مختلف أنحاء الولاية.

وبينما غمرت المياه جزئيا مكان زفافهما، كان الزوجان مصممين على عقد قرانهما في حفل صغير.



ويمكن سماع رجل يقول في خلفية أحد مقاطع الفيديو «كان ينبغي علينا حجز قارب بدلا من سيارة». وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العروسين يعملان في مجال الرعاية الصحية.

وأظهرت صور سيارات وحافلات غارقة في مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية كيرلا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وبحثت عناصر الإنقاذ عن ناجين، وساعد الجيش والبحرية والقوات الجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ. وقالت حكومة الولاية إنها أجلت آلاف الأشخاص وأقامت أكثر من 100 معسكر إغاثة.