تحول شاب ليبيري عمره 19 عاما إلى بطل قومي بعد أن أعاد أموالا عثر عليها في الشارع إلى صاحبها.



وذكرت صحيفة «ليبيريان أوبزرفر» أمس الثلاثاء، أن إيمانويل تولو الذي ترك الدراسة صغيراً بسبب ضيق ذات اليد ليعمل سائقا على دراجة نارية بالأجرة عثر على 50 ألف دولار.



وذكر التقرير أن سيدة أعمال ألقت بالأموال التي كانت ملفوفة في كيس بلاستيكي بطريق الخطأ على جانب طريق ريفي خارج بلدة تابيتا في منطقة نيمبا شمال شرق البلاد.

واتصل تولو بالمرأة بعدما أطلقت نداء عبر الإذاعة، ووعدت بمكافأة لمن يساعدها في العثور على أموالها.

وأشاد الرئيس ويا في حفل أقيم يوم الاثنين بإحساس تولو الاستثنائي بالأخلاق والمواطنة الصالحة، وقدم للشاب أعلى ميدالية في ليبيريا مع منحة تعليمية ودراجتين ناريتين ومكافأة نقدية.