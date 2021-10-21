بيروت - داود رمال



جال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة والوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، كما التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتم عرض مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.



وأوضح مصدر واسع الاطلاع لـ«الأنباء» ان «أجواء لقاءات هوكشتاين والقيادات اللبنانية كانت ايجابية، وهو أبلغهم بأنه سينتقل الى اسرائيل للاطلاع على وجهة النظر الاسرائيلية ولمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية على ان يعود في الايام المقبلة لعرض وجهة نظره بعدما يكون كون صورة واضحة حول الموقفين اللبناني والإسرائيلي».