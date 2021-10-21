بيروت - عامرزين الدين



دعا الحزب التقدمي الاشتراكي إلى سرعة إصدار البطاقة التمويلية قبل وقوع «الانفجار المعيشي الشامل».



وقال في بيان: «أما وقد انتهت كذبة الدعم لمختلف المواد الأساسية من محروقات وغيرها، وتوقف بالتالي مزراب الاستنفاع والاحتكار وتحقيق الأرباح غير المشروعة على حساب أموال الناس، وخف تهريب السلع المدعومة من ودائع اللبنانيين، فإن الحاجة الملحة والضرورية لكي تستطيع الناس الصمود في هذه الظروف القاهرة أن يتم إصدار البطاقة التمويلية الأمس قبل اليوم، خصوصا ان التمويل متوفر من البنك الدولي، والآلية موجودة، وكل ما يجب أن تفعله الوزارة بدء التنفيذ».



وأضاف ان «الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي كان أول من طالب بإقرار وإصدار البطاقة التمويلية، يعيد التشديد على الضرورة القصوى لهذا المطلب، ويدعو الحكومة لتنفيذه بشكل عاجل وفوري قبل أن تتحول صرخات المواطنين المحقة إلى انفجار اجتماعي معيشي شامل».