استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، امس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية - البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان جهود البلدين في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.



وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة ومبادراتها للوصول إلى حل سياسي في اليمن الشقيق بما يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في هذا الشأن، كما تبادل الجانبان الآراء حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق ذي صلة، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي التعاون الثنائي بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن.



وذكرت وكالة (واس) أن الجانبين ناقشا تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تناولا أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.



على صعيد آخر، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية بشكل ممنهج ومتعمد مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.



وأشاد الحجرف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة (جازان) جنوب السعودية، مجددا تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ومواقف فورية وحاسمة لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.



كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات محاولة الاعتداء الجديدة لميليشيا الحوثي الإرهابية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي.



وأشاد العثيمين - في تصريح صحافي وفقا لوكالة «واس» امس - بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره قبل الوصول إلى هدفه، مشددا على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، واصفا تلك الأفعال بـ «جرائم حرب».



وأكد تأييد منظمة التعاون الإسلامي، ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في بيان مقتضب في وقت سابق امس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه (جازان).

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 82 من ميليشيات الحوثي في غارات جوية خلال 24 ساعة على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.



وقال التحالف في بيان منفصل نشرته وكالة «واس» امس إنه نفذ «26 عملية استهداف» في الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب وفي الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب المدينة وبحسب التحالف، تم «تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصرا إرهابيا».