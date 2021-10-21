دعما منه للمتضررين بسبب جائحة «كورونا» يسعى تطبيق كوفي كأحدث التطبيقات التي تركز على القهوة وتتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية ولمجموعة واسعة من محلات القهوة المحلية والمختصة عبر خدمات ومميزات متعددة على منصة واحدة لمساعدة.



ويوفر تطبيق كوفي حلولا متعددة الطلبات لعشاق القهوة الذين يبحثون عن طريقة ذكية لطلب وتحضير قهوتهم اليومية، كما يفتخر بإضافة أكثر من 700 علامة تجارية للقهوة عبر أكثر من 4000 فرع، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى كل من العلامات الدولية مثل: كاريبو، كوفي بين، توبيز، مق كوفي اند روستري، ومجموعة من محلات القهوة المحلية المتخصصة بما في ذلك دوز، سايرا، كاف.



وقد أطلقت كوفي حملة النقاط الاستكشافية في أسواقها الرئيسية التي تشمل الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، حيث إن النقاط المضافة متاحة لمستخدمي التطبيق الحاليين ولكل من يقوم بتحميل التطبيق والتسجيل فيه، مما يتيح للمستخدم إنفاق نقاط بـ 30 دينارا على طلبات القهوة لـ 30 علامة تجارية تقريبا.



وقال المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق كوفي علي الإبراهيم: «نريد تشجيع عملائنا على تجربة مقاه جديدة، واكتشاف قهوتهم المفضلة من أماكن مختلفة على منصتنا، ونود بهذه المبادرة أن ندعم المقاهي ومجتمعات القهوة للوقوف على أقدامهم مرة أخرى فمازال الوباء يلحق أضرارا فادحة بالأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، ونحن نؤمن بأن محلات القهوة المفضلة لدينا ضرورية لحيوية المجتمع والمدن، فتطبيق كوفي سوق مخصص للقهوة، وهو ملتزم بدعم الأعمال التجارية المحلية لكل ما يخص القهوة في المنطقة، ونقدم لمحبي ومستهلكي القهوة الفرصة للاستمتاع بالمزيد من مشروبهم المفضل باستخدام نقاطهم المضافة على محافظهم في تطبيق كوفي واستمتاعهم بشكل يومي بعالم متنوع من القهوة.