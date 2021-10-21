نفى النائب حمد الهرشاني أن يكون قد أدلى بأي تصريح صحافي لأي وسيلة إعلامية يتعلق بما يتم تداوله عن خلاف بين بعض أعضاء مجلس الأمة . وقال الهرشاني : غير صحيح ما تم نشره في إحدى الخدمات الإخبارية حول استعدادي لإدارة حوار بينهم للمصالحة ونبذ الخلاف وليس من اخلاقي التعرض للزملاء النواب أو غيرهم أو المساس بأي أحد .



وأضاف الهرشاني : منذ أن صدر أمر صاحب السمو بإجراء الحوار الوطني سعينا أنا والإخوة النواب لتنفيذ الرغبة الأميرية السامية، وبفضل من الله وتوفيقه وصلنا لنتائج فيها صالح للبلاد والعباد والدليل البيان الذي ألقاه الاخ د. عبيد الوسمي الذي وقع عليه 40 نائباً تنفيذاً لرغبة صاحب السمو لاستقرار بلادنا وحفظ أمنها وتنميتها وشعبها .