أسامة أبوالسعود



أزالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العلامات الفاصلة بين المصلين في مختلف مساجد البلاد للعودة لرص الصفوف ابتداء من اليوم الجمعة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء. والتزم المصلون في المساجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية من لبس الكمام وإحضار سجادة الصلاة وغيرها. وفي سياق متصل، أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشؤون المساجد م.بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 18 لسنة 2021 موجها للأئمة والخطباء والمؤذنين بشأن تقارب المصلين بالصفوف.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، يرجى الالتزام والتقيد بما يلي:



٭ دعوة المصلين إلى تراص الصفوف، وسد الخلل في صلوات الجمعة والجماعة، وذلك اعتبارا من الجمعة 22 أكتوبر. التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التالية:



٭ لبس الكمام.



٭ إحضار سجادة الصلاة الخاصة.



٭ حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة.



٭ فتح النوافذ والأبواب قبيل الأذان ثم إغلاقها بعد أداء الصلاة بـ 10 دقائق.



٭ تكرار التنبيه على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات بين الحين والآخر.