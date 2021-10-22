سعود عبدالعزيز



سجل مواطن قضية نصب في مخفر الصالحية بعد ان فقد الأمل في استرجاع المبلغ الذي دفعه الى شخص يعرفه.



ووفق ما ذكر مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن المواطن سلم مبلغا ضخما إلى الشخص المعلوم في مواقف سوق المباركية وبعد ذلك حاول الاتصال به عدة مرات الا انه لم يرد على أي من اتصالاته.



وأضاف المصدر ان بلاغا تقدم به المواطن وهو من مواليد 1967 الى مخفر الصالحية يفيد بأنه اتفق مع شخص تربطه به سابق معرفة وزود رجال الداخلية ببياناته على إقامة مشروع طبي، وبناء على الاتفاق تسلم منه مبلغ 66 ألف دينار بقصد شراء معدات طبية من أجل إقامة هذا المشروع.



واستطرد: قام المواطن الشاكي بعد ذلك بالاتصال على الشخص الذي تسلم المال منه أكثر من مرة، ومنذ فترة تقترب من الشهر، إلا انه لم يستجب لأي من اتصالاته التلفونية أو يعيد المبلغ الذي دفعه المواطن، ما اضطره إلى القيام بتسجيل قضية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات القضية.