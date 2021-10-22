يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم انطلاق موسم الكرة الطائرة اليوم، حيث ستقام مباراة السوبر التي تجمع القادسية بطل الدوري مع الكويت بطل الكأس في الموسم الماضي، وذلك في الـ 6.00 مساء.



ويسعى الفريقان الى تحقيق بداية جيدة للموسم والفوز بأول الألقاب وإثبات الهيمنة على اللعبة محليا، ويملك مدرب القادسية البحريني علي رضا مجموعة من النجوم القادرين على تحقيق طموحاته ومنهم راشد عنبر، وبدر جوهر وناصر عبدالصمد والمحترف البرازيلي ديلاما، فيما يعول مدرب الكويت الأرجنتيني دايمون على كل من عبدالله جاسم، وعامر السليم، وعبدالرحمن العتيبي وعبدالله بوفتين الى جانب المحترف الكوبي سبيدا. وقد استعد الكويت في تركيا بأربع مباريات ودية، أما القادسية فاكتفى بمعسكر داخلي وبعض المباريات الودية.