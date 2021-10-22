فوزية زينل: دور ريادي للكويت في توحيد الكلمة ودعم العمل الخليجي المشترك

استقبل نائب جلالة الملك ولي العهد بمملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في قصر الرفاع أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



وحضر اللقاء رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.



وشدد نائب جلالة الملك ولي العهد خلال اللقاء على ما يربط مملكة البحرين بدولة الكويت من علاقات راسخة في تاريخ البلدين، مؤكدا الحرص على مواصلة دعم التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين.



وأكد نائب الملك ولي العهد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة.



من جهته، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من حرص دائم على دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت في مختلف المجالات.



وأكد الغانم تميز وخصوصية العلاقات البحرينية - الكويتية وحرص القيادتين السياسيتين في البلدين على ترسيخها بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.



وفي السياق ذاته، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبدالله زينل وذلك بمقر مجلس النواب البحريني بالقضيبية.



وتركزت المباحثات على سبل دعم مجالات التعاون الثنائي بين البرلمانين الكويتي والبحريني سواء على المستوى النيابي أو على مستوى الأمانتين العامتين في كلا المجلسين.



كما تطرقت المباحثات الى سبل تنسيق المواقف المشتركة ضمن المجموعتين الخليجية والعربية فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم طرحها في الاستحقاقات البرلمانية القارية والدولية المقبلة وعلى رأسها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر انعقاده في العاصمة الإسبانية مدريد أواخر نوفمبر المقبل.



وعقب المباحثات قام الغانم بمعية رئيسة مجلس النواب البحريني بجولة في مبنى المجلس حيث وقع كلمة في سجل زوار الشرف بمجلس النواب البحريني.



وحضر المباحثات سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وعدد من أعضاء مجلس النواب البحريني.



من جهتها، أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بن عبدالله زينل عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والكويت الشقيقة، التي تشهد المزيد من النماء والتطور بشتى الميادين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت حفظه الله ورعاه، وذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة بين رئيسة مجلس النواب البحريني ونظيرها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقدت في مجلس النواب ظهر امس الخميس.



ونقلت وكالة أنباء البحرين إشادة الرئيسة زينل بالزيارة الأخوية لرئيس مجلس الأمة، مثمنة المردود الإيجابي للزيارة على صعيد تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير الحياة الديموقراطية بالبلدين.



وأكدت زينل أهمية الدور الذي يقوم به مجلسا النواب البحريني والأمة الكويتي في تقوية أواصر العلاقات البحرينية - الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي وزيادة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم العمل البرلماني ويحقق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.



كما أكدت زينل حرص مجلس النواب الدائم على زيادة التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية والمجالس النيابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف دعم المنظومة الخليجية وتوحيد الجهود والعمل الخليجي المشترك والدفاع عن القضايا الخليجية انطلاقا من وحدة الهدف والمصير الذي يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها الشقيقة.



وقالت زينل «إن مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبا، لا تنسى المواقف المشرفة للكويت الشقيقة تجاه مملكة البحرين على جميع الأصعدة، ودور الكويت الشقيقة الريادي في دعم العمل الخليجي المشترك وتوحيد الكلمة والمواقف بين الأشقاء وخدمة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».