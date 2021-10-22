أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أهمية التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز قدرات النظم الصحية وخصوصا لمجابهة التحديات المتعلقة بفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ د.باسل الصباح لـ «كونا» على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والاجتماع الـ 84 لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس في مملكة البحرين.



وشدد د.باسل الصباح على ضرورة تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق المستمرين بين وزراء الصحة بدول مجلس التعاون حول الإجراءات المناسبة للتصدي لجائحة «كورونا».



وقال: إن المجلس ناقش خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات الصحة ومن الهيئة التنفيذية للمجلس والمتعلقة ببرامج العمل الخليجية والتنسيق بين دول المجلس للتصدي لجائحة (كورونا) واحتوائها بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بالبرامج الخليجية الصحية المختلفة.



وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لمملكة البحرين حكومة وشعبا لاستضافة الاجتماع الـ 84 لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.



وضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع كلا من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر ومديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية بالوزارة د.رحاب الوطيان.