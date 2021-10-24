بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية غدا برئاسة أسامة العتيبي كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن مشروع تعديل قانون البلدية 33/2016.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



كتاب وزير الدولة رقم 2273/2021 وز بشأن مشروع تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.



كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن توسعة الأرض المخصصة لميناء مبارك الكبير.



الطلب المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تخصيص أرض للصندوق الوطني بمنطقة الصبية بصفة مؤقتة لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات.



الكتاب المقدم من مدير عام الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة نقل احد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع.



الرد على السؤال المقدم من العضو احمد هديان بشأن مباني البلدية المستغلة من قبل هيئة الغذاء والتغذية.



الرد على السؤال المقدم من العضو مشعل محمد الحمضان بشأن حالة نقاط البيع.



مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020.



الاقتراح المقدم من العضوين مشعل الحمضان، وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية.



كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن اقتراح العضوين مشعل الحمضان، وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية.



الاقتراح المقدم من العضو السابق يوسف الغريب بشأن فرز وإعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق.



الرد على سؤال العضو م.مها البغلي بشأن عقود النظافة.



الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ، وآخر بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، إضافة الى اقتراح بشأن منع استخدام بالونات ومسدسات الماء خلال الأعياد الوطنية.



الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن ضرورة الالتزام بتنظيف واجهات المباني الزجاجية.



طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية بمنطقة ضاحية عبدالله السالم قطعة 3.



تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات.



طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الخالدية قطعة 1.



نقل محطة الكهرباء الشويخ رقم s/s-4 الى موقع بديل.



طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مياه معالجة مغذي لمنطقة الدوحة وشاليهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق اخرى ليكون تنفيذه تحت اعمال العقد رقم (هـ ص/158).



تخصيص موقع نقعة الشملان الكائن بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية.



طلب ترخيص معهد تدريب أهلي في منطقة الروضة قطعة رقم 3 مقدم من الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.



استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية الكائنة بمنطقة الدوحة.



الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن تعديل البند رابعا من قرار اللجنة بخصوص لائحة المخيمات الربيعية.



المقترحين المقدمين من العضو احمد هديان: الأول بشأن عمل مدخل ومخرج على طريق الفحيحيل بمنطقة ابوحليفة بجانب كلية الكويت التقنية، وآخر بشأن عمل نصب تذكاري لشهداء معركة القصر الأحمر بحديقة القصر الأحمر بمحافظة الجهراء.



المقترحين المقدمين من العضو عبدالله الرومي بشأن إزالة جميع السفن المهملة والمتهالكة (بطول الشريط الساحلي) وتحديدا بمنطقة الدوحة الشمالية وآخر بشأن تخصيص قطعة ارض لبناء مسجد بمنطقة شاليهات الدوحة الغربية.



المقترحين المقدمين من العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن تسمية شارع باسم النوخذة المرحوم يعقوب خلف اليتامى والثاني بشأن توسعة مساحة فرع التموين والجملة.



الاقتراح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن تعديل (الاشتراطات والمواصلات الخاصة بأبنية السكن النموذجي والسكن الخاص المعدل حسب القرار الوزاري رقم 451/2016) من حيث ارتداد الأبنية والتصاقها للقسائم ذات المساحة 375م ان تعامل تلك القسائم معاملة القسائم ذات المساحة 365م.



المقترحين المقدمين من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لمحطة وقود برية وبحرية في منطقة الخيران طريق 285 والثاني بشأن إضافة بند جديد لنظام البناء.



المقترحين المقدمين من العضو مشعل الحمضان الأول بشأن ضرورة استخدام تقنية صناديق القمامة تحت الأرض في المدن الاسكانية الجديدة، والثاني تثبيت استحداث شارع تخديمي رقم 4 بمنطقة اليرموك قطعة 3.



المقترحين المقدمين من العضو م.مها البغلي الأول بشأن تشكيل لجنة مكونة من بلدية الكويت - وزارة التجارة والصناعة - شركة المشروعات السياحية لتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأنشطة التي تقام في مواقع المشروعات السياحي، وآخر بشأن اغلاق جسر الشيخ جابر كل جمعة وتخصيص هذه الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفاديا للحوادث.



الاقتراح المشترك والمقدم من العضوين عبدالله المحري، مشعل الحمضان بشأن تخصيص موقع لإقامة مدينة ذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصافات.



الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن ساير بشأن عمل مدخل لمنطقة (أبوالحصاني) قطعة 10 من الطريق الساحلي للفنطاس بجانب فندق سفير ونادي ضباط الشرطة.