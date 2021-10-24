محمد راتب

علمت «الأنباء» من مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن ثمة قرارا جديدا ينتظر صدوره قريبا من مجلس إدارة الهيئة، برفع الرسوم المالية على تصدير الأغنام المحلية إلى خارج البلاد، إضافة إلى تعديل الشروط والضوابط الناظمة لهذا الأمر.



وأضاف المصدر أن الرسوم الحالية وهي 2 دينار عن كل رأس غنم يتم تصديره خارج البلاد، سيتم رفعها إلى 5 دنانير مع صدور القرار الجديد، أي بمعدل أكثر من الضعف، وسيتم التشديد في الاشتراطات والضوابط، ليتم قصر التصدير على الأغنام الفائضة عن حاجة السوق المحلي، وفي نطاق نوعيات معينة من جنس الأغنام لا كلها.