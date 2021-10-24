محمد راتب



انطلقت حملة التخضير للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في محافظة الجهراء من منطقة سعد العبدالله بحضور الشيخ محمد اليوسف مدير عام الهيئة.

وقام فريق الهيئة بزراعة الشتلات والشجيرات كخطوة تهدف لزيادة المساحات الخضراء والرقعة الزراعية بالمحافظة، على ان تتوالى الحملات الى محافظة الجهراء خلال الموسم الزراعي الحالي لزراعة اكبر مساحة ممكن من الشوارع والمناطق.

ودعت الهيئة الجميع للحفاظ على الشجر والمزروعات من العبث والضياع. وأكدت ضرورة زيادة التوعية المجتمعية وانتهاج السلوك الإيجابي تجاه المساحات الخضراء والأشجار.