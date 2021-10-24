ليلى الشافعي



أعلن رئيس جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل عن تنفيذ الجمعية عدة مشاريع في مخيمات النازحين بالشمال السوري في الدعم المتواصل للاجئين السوريين ورعاية قطاع التعليم في المخيمات وتوفير كل احتياجات الطلاب لأبناء اللاجئين من حقائب ومستلزمات دراسة وكتب، كما نفذت الجمعية 6 عمليات لعلاج سرطان الأطفال في الداخل السوري.



ولفت بن دليل الى ان جمعية الهداية جعلت الجانب الصحي من أولوياتها، حيث تقدم الجمعية المساعدات الطبية في الدول الفقيرة، منها جمهورية بنين، حيث قامت الجمعية مؤخرا بكفالة 100 معاق في بنين وتوفير كفالة شهرية تعينهم على اعباء المعيشة ليستطيعوا بها توفير الغذاء والدواء.



اما عن المساعدات المقدمة لليمن فبين بن دليل انه تم تنفيذ مشروع سقيا الماء في اليمن يستفيد منه 23000 شخص شهريا نظرا لاستخدام السكان مياه الامطار والبرك الملوثة بالجراثيم، بسبب النقص الحاد في مياه الشرب باليمن، ما ادى الى الاصابة بالفشل الكلوي وغيره من الأمراض، مشيرا الى ان نشاط جمعية الهداية داخل الكويت مستمر.