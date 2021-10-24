آلاء خليفة



تشهد جامعة الكويت صباح اليوم الأحد انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2021، وعودة الدراسة التقليدية لطلبتها بعد تعليق دام نحو عام ونصف العام، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كوفيد- 19، والتي استدعت استئناف الدراسة لاحقا عن بعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة، بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح لجنة نظام التعليم عن بعد بشأن «لائحة الدراسة عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت» في يوليو2020.



وفي هذا الصدد، أكد أمين عام جامعة الكويت والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش حرص الجامعة والتزامها التام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والمتعلقة بعودة طلبة جامعة الكويت الى الدراسة التقليدية حضوريا مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/ 2022.



وأشار العياش إلى أن الجامعة بمختلف كلياتها تستعد لاستقبال نحو 36 ألف طالب وطالبة، مؤكدا جاهزية جميع الكليات والإدارات الجامعية لاستقبال طلبتها وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية، حرصا منها على تهيئة الجو الأكاديمي الآمن والمحافظة على صحة وسلامة أبنائها الطلبة ومنتسبي الجامعة بكل المواقع الجامعية، لضمان سير العملية التعليمية وفق بيئة آمنة وصحية. وذكر أن الجامعة قامت بالتنسيق المسبق مع وزارة الصحة، والتي أوصت بضرورة تحقيق عدد من المتطلبات لعودة الدراسة الحضورية الآمنة للطلبة، حيث تم تحديد آلية التعامل مع الأفراد غير المحصنين ضد «كورونا» من منتسبي الجامعة والتي تتمثل بضرورة تقديم شهادة خلو من (كوفيد-19) عن طريق عمل مسحة «PCR» كل أسبوع، وهو ما سيتم أيضا مع الزائرين غير المحصنين على أن تكون المسحة قد أجريت خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة قبل دخول الحرم الجامعي. وأشار إلى أن الجامعة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من حالة التحصين قبل الدخول للحرم الجامعي، وذلك عند عودة الطلبة الى الدراسة التقليدية حضوريا مع بداية العام الجامعي 2021/ 2022.