أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع كيدزانيا الكويت لتكون بذلك أحدث شريك لكيدزانيا. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال الافتتاح الرسمي «لمركز اتصالات Ooredoo» يوم الأربعاء الماضي 20 أكتوبر الجاري، وتخلله جولة تعريفية خاصة لمدينة كيدزانيا.



وحرصا منها على تحسين قدرات الأطفال وتعريفهم على مفهوم والمبادئ الأساسية للإنترنت والجيل الخامس بالتحديد (5G) وتعليمهم أهمية ودور الإنترنت والاتصالات في حياتنا منذ سن مبكرة، افتتحت شركة Ooredoo مركزها الخاص للاتصالات في كيدزانيا الكويت ليستمتع الأطفال بالأنشطة التفاعلية المعدة لهم.



وتعرف كيدزانيا الحائزة عدة جوائز، بمزجها بين التعليم والترفيه ضمن أجواء فريدة وآمنة تهدف إلى إلهام الأطفال إلى سن الـ 14 عاما، وتعزيز معرفتهم وتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم وقدراتهم العقلية، حيث سيتمكنون من محاكاة العديد من الوظائف على أرض الواقع. وتضم كيدزانيا الكويت محاكاة لأكثر من 100 نشاط في مختلف قطاعات الأعمال، تمكن الطفل من ارتداء الزي الخاص بالمهنة المختارة والقيام بأدوار تمثيلية للعاملين في هذه المهنة ضمن بيئة تفاعلية ممتعة وآمنة.



وتعليقا على افتتاح مركز الاتصالات، قال رئيس القطاع التجاري بالإنابة لدى Ooredoo الكويت، تابان تريباثي: «سعداء بشراكتنا مع كدزانيا الكويت التي جاءت ضمن إيماننا بأن أطفالنا هم قادة المستقبل ورؤيتنا في إطلاق العنان لخيالهم بطريقة تعليمية وممتعة بنفس الوقت. كما يسرنا أن نساهم في تعزيز المعرفة للأطفال الصغار الراغبيت بالتعلم عن عالم الاتصالات والتكنولوجيا والإنترنت وتحفيز إبداعهم من خلال تمكينهم من القيام بأدوار مختلفة في عالم الخدمات الرقمية والاتصالات والتكنولوجيا. كما ستساهم هذه الشراكة مع كيدزانيا الكويت في تحقيق أحلام الأطفال ومساعدتهم في خلق فكرة أولية عن تطوير مسيرتهم المهنية عندما يكبرون ليصبحوا قادة في قطاع الاتصالات».



قال فرناندو ميدرو، نائب رئيس قسم التسلية والترفيه العائلي لدى مجموعة الشايع: «نسعى في كيدزانيا باستمرار إلى التعاون مع الشركات المرموقة التي توفر فرصا للأطفال للتعلم من خلال لعب الأدوار الفريدة من نوعها في الحياة الواقعية، مما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها. ويسعدنا أن نرى إطلاق «مركز اتصالات Ooredoo» في كيدزانيا الكويت مما سيسهم في تعزيز المهارات والقيم والصفات الإيجابية بطريقة مسلية لأطفالنا. وستعمل التجربة في «مركز اتصالات Ooredoo» على تأكيد دور التكنولوجيا في حياتنا، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في مساعدة الأطفال على تطوير مهاراتهم وحبهم للاستطلاع». فحتما تفخر كيدزانيا بانضمام Ooredoo الكويت إلى عائلتها.



تقدم كيدزانيا للأطفال نسخة مصغرة عن العالم الواقعي في بيئة آمنة داخل مدينة بمساحة 7000 متر مربع. يمكن للأطفال الاختيار من بين المهن والأعمال كالشرطي أو الطبيب أو الصحافي أو التاجر، ليتمكنوا من كسب النقود بعملة «كيدزوز» التي يمكنهم ادخارها أو إنفاقها. تعمل كيدزانيا من خلال تصميم مدينة واقعي ومكتمل من جميع النواحي كالأبنية والشوارع المرصوفة والمركبات ونظام اقتصادي على هيئة مؤسسات ومرافق تقوم برعايتها مجموعة من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية.