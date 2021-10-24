تمنى النائب م.أحمد الحمد أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والاسـتـقـرار السـياسي والتعاون بين النواب خصوصا بعد النتائج والمؤشرات الإيجابية للحوار الوطني الذي تم تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد.



وأضاف الحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الدستور الكويتي في المادة 50 نص على الفصل بين السلطات مع تعاونها، وهذه أولى خطوات الاستقرار السياسي والإنجاز، وهذه مسؤولية الطرفين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والكل يجب ان يضع الكويت في مقدمة الأولويات وليس المصالح الشخصية أو المطالب الضيقة والكويت فوق الجميع، مشددا على ان التعطيل الذي حصل في دور الانعقاد السابق لم يرض الجميع والنتيجة لا يوجد أي انجاز، ونحن متفائلون بدور الانعقاد المقبل ان تكون هناك انفراجة ويحدث استقرار وتعاون بين الجميع.



وطالب الحمد بالابتعاد عن أسلوب التشكيك والتخوين بين الزملاء النواب والجميع هدفه مصلحة الكويت وجميع النواب هم خيار أهل الكويت، نختلف بالآراء لكن لا نختلف على الثوابت الوطنية ومصالح المواطنين.



وبين الحمد انه جار التنسيق بين الكثير من الإخوة الزملاء للتوافق حول اللجان البرلمانية، متمنيا أن يكون اختيار النواب في اللجان وفقا لتخصصاتهم لإتاحة الفرصة للمختصين للعمل في اللجان البرلمانية.