وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء كالتالي:



بعد الاطلاع على الموافقة المشروطة الصادرة من قبل ديوان المحاسبة بتاريخ 9/9/2021 بالكتاب رقم (18/5/4/6287) والمتعلقة بطلب وزارة الصحة بالموافقة على الشراء بالأمر المباشر لتوفير لقاح MODERNA COVID-19 وحيث ابدى ديوان المحاسبة رأيه بعدم الممانعة من التعاقد مع شركة: (SWITZERLAND GMBH MODERNA) بقيمة ثمانين مليون دولار أميركي (80،000،000 دولار أميركي) وفقا لشروط التعاقد، وقد تبين من خلال طلب الوزارة للتعاقد على توفير اللقاح ان سعر الفرد للجرعة الواحدة (40 دولارا أميركيا) من غير الشحن وان السعر المعروض والمعلن على موقع شركة MODERNA بقيمة (28.5 دولارا أميركيا) للجرعة الواحدة مع الشحن.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - تزويدي بنسخة من العقد متضمنة جميع المستندات وموافقات الجهات الرقابية والشروط العامة والخاصة للعقد؟



2 - ما الأسباب التي أدت الى قيام الوزارة بعدم اعتماد السعر المعلن على موقع شركة MODERNA الامر الذي ترتب عليه تحميل المال العام مبالغ طائلة ومما يعد تجاوزا على المال العام؟



3 - هل تم عرض السعر على لجنة الشراء بالوزارة مع تزويدنا بنسخة من قرار لجنة الشراء بالموافقة على اختيار السعر بقيمة (40 دولارا أميركيا)؟



4 - ما أسباب طلب تلك الكميات المبالغ فيها؟



5 - هل توجد دراسات او توصيات من قبل المعنيين بالوزارة في تقدير تلك الكميات وفق أسس علمية معتمدة، اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة منها؟



6 - اشترط ديوان المحاسبة في موافقته على التعاقد، بأن تلتزم الوزارة بتعديل بنود الاتفاقية قبل توقيعها وفقا لما ورد برد شركة MODERNA الوارد لديوان المحاسبة ضمن الردود على استفسارات ديوان المحاسبة وان تكون جزءا لا يتجزأ من مستندات العقد، لذا يرجى تزويدنا ببنود الاتفاقية التي تم تعديلها؟



7- لماذا لم يتم إيقاف التعاقد مع الشركة والتعاقد معها بالسعر المعلن بموقع شركة MODERNA بسعر 28.5 دولارا أميركيا؟