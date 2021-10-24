أدين ليف بارناس المساعد السابق لمحامي دونالد ترامب السابق رودي جولياني، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بتهمة انتهاك قوانين التمويل السياسي في الولايات المتحدة أثناء انتخابات منتصف الولاية عام 2018. وعزز توقيف بارناس وهو مواطن أميركي مولود في أوكرانيا، في مطار واشنطن في العاشر من أكتوبر 2019، الشبهات برودي جولياني الذي كان يتهم بممارسة ضغط على السلطة السياسية في كييف للحصول على معلومات مسيئة عن جو بايدن. وكانت هذه القضية سبب أول آلية إقالة ضد دونالد ترامب وقد انتهت بتبرئته أمام مجلس الشيوخ. على صعيد آخر، قال البيت الابيض إنه سيرجئ نشر وثائق سرية جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الاميركي الأسبق جون فيتزجيرالد كينيدي.



وكتب الرئيس جو بايدن في بيان أن الملفات المتبقية «ستبقى محجوبة بالكامل» حتى 15 ديسمبر من العام المقبل، أي بعد قرابة 60 عاما على اغتيال كينيدي في دالاس في ولاية تكساس عام 1963. وأوضح البيت الأبيض أن المسؤول عن الأرشيف الوطني يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة هذا التنقيح الذي شهد تباطؤا بسبب وباء كوفيد-19. وقال إن التأخير «ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية» وانه «يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري» عن الوثائق.