نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن الطبيب الشخصي للرئيس الجورجي السابق المسجون والمضرب عن الطعام ميخائيل ساكاشفيلي قوله أمس، إن عملية نقل دم أجريت للرئيس السابق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وإن حالته مستقرة.



واعتقل السياسي المؤيد للغرب إبان عودته إلى جورجيا بعد أن عاش في الخارج لسنوات. وأعلن ساكاشفيلي إضرابه عن الطعام في الأول من أكتوبر الجاري.



ويواجه الرئيس السابق ما يصل إلى ست سنوات في السجن بعد إدانته غيابيا في 2018 بإساءة استخدام السلطة وإخفاء الأدلة عندما كان رئيسا وهي تهم يرفضها باعتبارها ذات دوافع سياسية.



وقاد ساكاشفيلي البالغ من العمر 53 عاما الثورة الوردية في عام 2003 والتي أطاحت بالزعيم المخضرم إدوارد شيفرنادزه. وتولى ساكاشفيلي منصب الرئيس من عام 2004 إلى عام 2013 قبل أن يغادر البلاد ويبني حياة سياسية جديدة في أوكرانيا.



واعتقل ساكاشفيلي وسجن في الأول من أكتوبر بعد عودته إلى البلاد عشية الانتخابات البرلمانية لحشد المعارضة و«المشاركة في إنقاذ جورجيا».



وتجمع آلاف من أنصاره الأسبوع الماضي في العاصمة تبليسي للمطالبة بالإفراج عنه.