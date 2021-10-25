أشادت وزارة الإعلام بفوز الكويت بأربع جوائز متنوعة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 21 الذي اختتم أخيرا في تونس ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار «دورة التواصل والتجديد».



ونقلت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي تهنئة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لقياديي ومنتسبي قطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة وجميع العاملين في الحقل الإعلامي الكويتي بما تم تحقيقه من جوائز مستحقة تضاف إلى السجل المشرف للإعلام الكويتي في مختلف المسابقات.



وقالت مراد إن هذا الفوز يعكس تميز وريادة الكفاءات الكويتية والجهاز الإعلامي في الكويت، مؤكدة أن تفوق الإعلام الكويتي المستمر يأتي نتاجا للدعم المتواصل الذي يحظى به من قبل القيادة السياسية في البلاد الذي يتجسد في مواكبة التطور الإعلامي العالمي وتهيئة العنصر الوطني ودفعه نحو الإنجاز والتميز.



وجاءت حصيلة الكويت من الجوائز عبر البرنامج الإذاعي «آباؤنا بعد التحية» من إنتاج إذاعة الكويت، حيث فاز بالمركز الأول عن فئة برامج الأسرة والطفل فيما نال البرنامج الإذاعي «حياتنا العلمية» من إنتاج إذاعة الكويت أيضا المركز الثاني في فئة البرامج العلمية.



وعلى صعيد مسابقات التلفزيون، فاز برنامج «ماذا بعد المخدرات» من إنتاج تلفزيون الكويت بالجائزة الأولى لمسابقة البرنامج الحواري كما حصد برنامج «استوديو الأطفال» من إنتاج تلفزيون الكويت الجائزة الأولى ضمن فئة برامج الأطفال.