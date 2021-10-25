

عبدالحميد الخطيب



«أنا ما غبت عن الجمهور لكن ابتعدت من أجل قناة (فلاش) وبعدين عدت».. هذا ما أكده المنتج والفنان عبدالله السلمان والذي قال: أنا موجود من خلال إنتاجي لعدد من الأفلام السينمائية، وأفلامي عرضت على تلفزيون الكويت، ولدي فيلم جديد بعنوان «فلاشر» توقف تصويره قبل جائحة «كورونا» بشهرين، وسيعرض قريبا في دور السينما.



وتابع السلمان: بدايتي ممثل، وعشت أجواء التصوير مع الفنانين الكبار، كنا في لوكيشنات المسلسلات كخلية نحل، الكل موجود من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل سعيد وفرحان، لأننا نحب العمل، المشكلة الآن في بعض الفنانين الشباب أنهم لا يستطيعون تحمل ساعتين انتظار، و«يزعل» الواحد منهم اذا ما صور، لافتا الى أن الجزء الجديد من مسلسل «الخطر معهم يتكون من 8 حلقات تنحصر في 3 قصص، مستدركا: القصص فيها روح الاجزاء الثلاثة الماضية وفيها نوع من التغيير، وقد تعمدنا ان تكون الدراما هي الأساس وادخلنا الاكشن عليها.



وأردف: أنا أنتج على حسابي الشخصي، أضع ميزانية للعمل ولا أعلم من سيأخذه مني، مشددا على أن «الخطر معهم» يشهد سخاء إنتاجيا حتى يظهر في أفضل صورة ممكنة، واعدا الجمهور بعمل قوي في كل جوانبه، متطرقا الى الرقابة ورأيه فيها، قائلا: «خلونا نتنفس.. ليش تخنقني»، أنا رقيب على نفسي وأعرف مجتمعي ولن أحيد عن عادتنا وتقاليدنا. وأكد السلمان، انه لا يلتفت إلى الانتقادات السلبية، وأوضح خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»: أي زميل يتكلم في غيابي عادي بالنسبة لي، لا أواجهه و«أطوف» الموضوع، وفي «السوشيال ميديا» أتفاعل مع الناس وأرد على الانتقادات الإيجابية، أما الانتقادات التي يوجد فيها تجريح فلا أنظر اليها.