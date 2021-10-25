مفرح الشمرييشارك الممثل السعودي أحمد الحسن في عدد من الأعمال السعودية الجديدة وبشخصيات مختلفة وهي: المسلسل التراثي العربي «أهل الوادي» الذي يحكي عن حياة أهل منطقة مكة المكرمة قبل 200 عام، وهو من بطولة سامر المصري وريم عبدالله وهاني ناطر وميار البيبلاوي وإنتاج شركة الصدف لمالكها حسن عسيري، وإخراج عمر الديني، وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة.وعن دور الحسن فسيكون مفاجأة ومؤثر بإنسانيته وزوجته في الأحداث الممثلة التونسية سامية طرابلسي، وسيعرض قريبا على احدى المنصات والقنوات التلفزيونية.أما بالنسبة للأفلام فقد انتهى من تصوير فيلم «شجرة الليمون» إنتاج شركة DKL للمنتج فادي إسماعيل وإشراف علي معصراني وتأليف وإخراج السينمائي الإماراتي نواف الجناحي وبطولة مشعل المطيري وابراهيم الحساوي وقد تم تصويره في أبوظبي ودوره فيه شخصية شريرة لأول مرة يجسدها في حياته الفنية.أما آخر أعماله، فيلم «الشاهد الوحيد» الذي قام بتصويره في استوديو المغربي في القاهرة، وهو من بطولة ميلا الزهراني وفيصل الزهراني ونزار السليماني، ويجسد خلاله شخصية مشعوذ، والفيلم من إنتاج شركة جولدن كلاود فيلمز وإشراف عبدالحميد رواش.يذكر أن آخر مسلسل عرض للحسن هو «اختراق2» على قناة SBC في رمضان الماضي وتمت إعادته على التلفزيون السعودي ولقي نجاحا باهرا، وهو من بطولته بجانب الفنانين طلال السدر ومحمد العيسى وأحمد عيد ومي سليم وراندا البحيري ونضال نجوم ومحمد بكر ونزار سليماني ومحمد ابو لبن والإعلامية السعودية على قناة روتانا مها منصور وآخرين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن وإنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون ومنتج منفذ فيرست ميديا.