القاهرة- خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مشددا على تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت - وبلا مزيد من الإبطاء - الى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وهي الأهداف التي نتفهمها بل ندعمها وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق.

وقال الرئيس السيسي في كلمة مسجلة خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، إن حضارات شعوب وادي النيل أسهمت ولاتزال تسهم بدور رئيسي في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر العصور. كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس امس مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفير فارهيلي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معربا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي وذلك في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط.

من جانبه، أعرب فارهيلي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا تقدير الاتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات.



من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأجاز مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من نتائج في عدة أحوال، ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص، كما يهدف إلى أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرجة، وأن تكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.