القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021 /2022.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي قيود على الإعفاء من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021 /2022.

وأضاف أن المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم «119» لسنة 2021 والخاصة بتحديد الفئات المعفاة من سداد المصروفات المدرسية تسري على كل الطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، دون تحديد أي شروط أو قيود إضافية على هذا الإعفاء، مشيرة إلى أنه يحق للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية وغير المدرجين ضمن الفئات المعفاة من المصروفات التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد المصروفات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.