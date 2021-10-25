القاهرة - ناهد إمام



استقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، امس، 12 عربة من القطار الكهربائي الخفيف «بإجمالي حمولة 510 أطنان»، وهو مشروع ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة النقل للربط بين عدة مدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان امس، إن الميناء استقبل أيضا سفينة البضائع العامة «فينك هوانغ سونغ» القادمة من الصين لتفريغ عدد 17 طردا خاصا لصالح الهيئة القومية للأنفاق.



واستقبل ميناء العين السخنة أيضا أكبر سفينة صب جاف وهي سفينة الحديد كاب كورل CAPE KORL قادمة من سلطنة عمان بحمولة 165 ألف طن حديد خام «صب جاف» كأول حمولة بهذا الوزن تدخل الميناء.