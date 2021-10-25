twitter facebook whatsapp viber telegram email رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعاً في قصر بيان الاثنين 2021/10/25 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 3611 A+ A- استمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل بناءً على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، عقد في قصر بيان صباح امس اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.