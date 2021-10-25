رفع أول تقرير لسمو الأمير بشأن العفو خلال أسبوعين من بداية دور الانعقاد .. وكلي تفاؤل

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن اللجنة المكلفة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والتي تضم رؤساء السلطات الثلاث والمعنية باقتراح ضوابط وشروط العفو باشرت عملها امس، مشيرا إلى أنها تسعى لرفع أول تقرير لسموه خلال أسبوعين من بداية دور الانعقاد.



وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: «بمقتضى التكليف الأميري لرؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا عدة خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو، فقد باشرنا عملنا بعقد أول اجتماع صباح امس لبحث موضوع التكليف».



وذكر الغانم أن الاجتماع عقد بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس السلطة القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحمد العجيل.



وقال الغانم: «تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي بأسرع وقت ممكن، وتسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير لها لسمو الأمير خلال أسبوعين من تاريخ بدء دور الانعقاد المقبل، وكلي أمل وتفاؤل بأنه لن يكون إلا الخير إن شاء الله».



على صعيد آخر، استقبل الغانم في مكتبه رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع، حيث قدم للغانم نسخة من تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021.



من جهة أخرى، بعث الرئيس الغانم ببرقية إلى رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية زامبيا نيللي بوتيت كاشومبا موتي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.