اختارت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» الشاعر الكويتي مشعل الزعبي عضوا في لجنة تحكيم جائزة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في نسختها الخامسة، ويأتي هذا الاختيار تمهيدا لبدء التصفيات النهائية المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر الجاري في الدوحة.

وقال الشاعر مشعل الزعبي إن هذا الاختيار دليل على ثقة المؤسسات الدولية بالطاقات الكويتية في جميع المجالات لاسيما الثقافية، خصوصا أن هذه الجائزة تختلف عن غيرها من الجوائز فهي تحمل اسم النبي الكريم وتشرف عليها «كتارا» التي تعتبر من أكبر المؤسسات الثقافية في العالم.

وأوضح الزعبي أن الجائزة تشتمل على فئتين وهما الشعر الفصيح والنبطي، ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة 4.2 ملايين ريال قطري «1.1 مليون دولار» في فئتيها، بالإضافة إلى إصدار دواوين شعرية مطبوعة ومسموعة لأفضل الشعراء المشاركين، وتهدف الى تعميق حب الرسول وإبراز قيم الإسلام السمحة وربط الشباب بالحضارة الإسلامية والهوية العربية.

يذكر أن الزعبي من شعراء الكويت البارزين في الشعر الفصيح والشعبي وله عدة مؤلفات ودواوين شعرية، وتم اختياره عام 2017 ممثلا للعالم العربي لدى الأكاديمية الدولية للشعر في إيطاليا.