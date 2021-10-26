أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها ان الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة ودعت الوزارة في بيانها جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة وضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ أمنه واستقراره ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق آمال وتطلعات شعبه الشقيق ويصون وحدته.



ودعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع توجيهات السلطات المعنية.



كما دعت الوزارة في بيان لها المواطنين المتواجدين في السودان إلى أهمية التواصل مع سفارة الكويت في الخرطوم وتسجيل أسمائهم وبياناتهم.



وأهابت بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى السودان التريث وتأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا وللتواصل على هواتف الطوارئ التالية:



+24995965965 - +249900041114 - +96522225540 +96522225541.