قام ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد بزيارة لجناح الكويت في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن جولته لعدد من الأجنحة في المعرض.



واطلع ولي عهد سلطنة عمان خلال الزيارة على محتويات الجناح الكويتي الذي ابرز مراحل تطور الكويت منذ فترة ما قبل النفط مرورا إلى الدولة الديموقراطية الحديثة.



واستمع أيضا الى شرح من مدير الجناح الكويتي في اكسبو دبي د.بدر العنزي لكل ما يتضمنه الجناح الذي يقع في منطقة «الاستدامة» من تقنيات وآثار تاريخية وصور ومجسمات وشاشة بانورامية جسدت جوانب مهمة من الحياة الثقافية والبيئية والإنسانية والابداعية في الكويت.



ويستعرض الجناح الكويتي الذي يعد الأكبر في تاريخ مشاركاتها في المعارض الخارجية برامج الكويت التنموية التي تتضمنها رؤية «كويت جديدة 2035».



ويعتبر معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا محطة عالمية للتواصل والتعرف على إنجازات الدول وثقافات شعوبها ورؤيتها المستقبلية التي تتطلع إليها بجانب نقل تجاربها الى دول العالم.



ويتناول «إكسبو 2020 دبي» الذي يحمل شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» عدة مواضيع حيوية منها المناخ والفضاء والتنمية والتسامح والمعرفة والسفر والاتصال والصحة والغذاء والزراعة والمياه والأهداف العالمية للعيش بشكل افضل بحلول 2030.