الجمعية نظمت أكثر من 100 محاضرة خلال جائحة كورونا

كشف رئيس جمعية الجراحين الكويتية د. سلمان الصباح، أن الجمعية تحضر الآن لتنظيم المؤتمر الرابع للجراحة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى مشاركة وحضور عدد كبير من الأطباء والجراحين فعاليات المؤتمر من داخل الكويت وخارجها من مختلف دول العالم.

وأشاد الصباح في تصريح صحافي بالجهود الجبارة التي بذلها جميع منتسبي وزارة الصحة من الهيئات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية خلال الجائحة ومنذ شهر فبراير من العام 2020 والوصول بالكويت إلى بر الأمان ونجاحها في التصدي لوباء «كورونا».

وأشار إلى أن هذه الجهود الكبيرة كان لها صدى واضح في دخول الكويت المرحلة الخامسة والعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر.

واضاف د. سلمان الصباح ان جمعية الجراحين لعبت دورا مهما أثناء الجائحة خلال أزمة «كورونا» قامت وحتى تاريخ 23 يوليو الماضي بإلقاء أكثر من 100 محاضرة ألقاها 145 محاضرا بعدد ساعات 130 ساعة، وبحضور أكثر من 15 ألف طبيب، وعدد الدول المشاركة في فعالياتها 74 دولة من مختلف قارات العالم.

وذكر أنه منذ إشهارها في شهر يونيو من العام 2016 عكفت الجمعية على العمل على النهوض بالخدمات الطبية في الوطن وصقل مستوى الأطباء الجراحين في مختلف تخصصاتهم الجراحية وتطوير المهارات والخبرات الجراحية عن طريق تنظيم المؤتمرات وإقامة ورش العمل وجلب الخبرات العالمية وتبادلها مع المختصين في سائر أنحاء العالم وإصدار النشرات الدورية المتخصصة في هذا المجال وكذلك الدفاع عن حقوق الأطباء الجراحين وتمثيلهم في المحافل المختلفة.